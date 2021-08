Vídeo: Homem pula em janela de carro desgovernado e evita acidente no Paraná

Kubra Dogan, 23, morreu após tentar gravar um vídeo no telhado de um prédio na Turquia, na última sexta-feira, 13. Ela e sua prima Helen, de 16 anos, tinham como objetivo registrar o pôr do sol do local e postar na rede social Tik Tok.

Segundo o portal de notícias “SabahTV”, a jovem, que estava de visita na casa dos tios, no bairro Esenyurt, na província de Istambul, caiu após o telhado do edifício ceder com o peso de seu corpo. Kubra despencou de uma altura aproximada de 50 metros. Helen, que gravou o momento do ocorrido, correu para avisar sua família sobre o que tinha acontecido e acionar os serviços de emergência. Porém, ao chegarem no local, a jovem foi encontrada já sem vida.

O tio da vítima, Nebi Dogan, relatou que pretende processar o empreiteiro que instalou as telhas no local. Segundo o familiar, houve alguma falha no processo de instalação, pois, no vídeo que o incidente foi registrado, é possível perceber que no instante que a jovem pôs os pés no telhado, ele despencou. A investigação está em andamento, após a polícia local abrir um inquérito.



Tags