Mistura Senac expande a Mostra Sesc Cariri de Culturas

O Mistura Senac, festival gratuito e aberto ao público, trouxe uma combinação vibrante de gastronomia, saúde e lazer ao ar livre durante sua última edição, realizada nos dias 22 e 23 de agosto na praça La Favorita, em Juazeiro do Norte. O evento fez parte da agenda da Mostra Sesc Cariri de Culturas 2024.

Com uma programação diversificada, o festival ofereceu uma série de atividades para todas as idades. No Espaço Kids, a criançada pôde se divertir com distribuição de pipoca e algodão doce, pintura facial, apresentações de palhaçaria, brincadeiras lúdicas, penteados infantis com trancista e até uma parede de escalada inspirada na Chapada do Araripe. "A gente sempre contempla o Espaço Kids para que as crianças também se sintam acolhidas e abraçadas dentro do festival", destacou João Arnaldo, produtor do evento.

