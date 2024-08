Thiago Castanho traz tucupi e outros sabores do Pará para o Mistura Senac Cariri

Pela primeira vez no Cariri, Castanho apresentou ao público as similaridades entre as culinárias paraense e cearense

O chef de cozinha paraense Thiago Castanho, um dos maiores nomes da culinária brasileira na atualidade, ministrou uma aula-show, nesta sexta-feira, 23, na Praça José Ilânio Couto Gondim (La Favorita), em Juazeiro do Norte, durante o encerramento do Mistura Senac Cariri, evento que integra a programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas.

Pela primeira vez na região, Castanho trouxe para o espaço Comi Que Fiquei Triste duas receitas: peixe assado na folha do cipó d'alho, planta nativa da Amazônia que tem um cheiro similar ao do alho, e uma salada de feijão manteiguinha. Mesmo utilizando ingredientes mais populares no Pará, o chef destaca que há muitas similaridades entre as culinárias paraense e cearense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A salada de feijão manteiguinha lembra muito a salada de feijão por aqui, o vinagre de feijão, fradinho, o nhoque de banana da terra, que a gente faz, inclusive, sem trigo, faz com tapioca. Então, é para mostrar que a gente, do Norte, Nordeste, principalmente, tem similaridade de ingrediente, mas são formas diferentes de usar o ingrediente”, afirma.