Oficinas de gastronomia e desfiles de moda marcam início do Mistura Senac Cariri

Programação mista representa uma mostra do que há de bom no Cariri. As atividades continuam na noite desta sexta-feira, 23

“É um grande festival de várias atividades que acontecem ao mesmo tempo. A maioria das coisas [expostas] são feitas por pessoas daqui, por alunos do Senac, professores do Senac, por empresas daqui [do Cariri]. O Mistura serve de vitrine para o que se tem de bom no lugar ”, explica a consultora de produtos educacionais do Senac Ceará na área da Gastronomia, Vanessa Santos .

Oficinas de gastronomia, desfiles de moda, atividades educacionais, ações de bem-estar e outras diversas atividades marcaram, nesta quinta-feira, 22, o primeiro dia do Mistura Senac Cariri , evento que integra a programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas. As ações se estendem até esta sexta-feira, 23, na Praça José Ilânio Couto Gondim (La Favorita), em Juazeiro do Norte, das 18h às 22h.

Dentre as atividades que chamaram a atenção do público estão as oficinas práticas de gastronomia. Nelas, os participantes colocam a mão na massa e aplicam técnicas apresentadas por professores do Senac. Além disso, todas as receitas são inéditas e homenageiam mestres da cultura do Cariri. O chefe de cozinha Matheus Frota, por exemplo, trouxe um doce que homenageia a Mestra Zulene Galdino.

“É um doce à base de rapadura preta, com coco ralado. Vou trazer um olhar mais diferenciado, com novas técnicas. São quatro texturas de rapadura, cada preparação com o uma textura diferente. Mas, no fundo, o intuito é falar sobre cultura alimentar, falar sobre os mestres da Cultura”, destaca Matheus Frota.



Todas as receitas das oficinas de gastronomias são inéditas e homenageiam mestres da cultura do Cariri. Crédito: Allan Bastos

Em outro espaço, o público acompanha o passo a passo de cada prato e, ao final, faz a degustação. Em vez de aplausos, a vaia cearense tem sido utilizada pelos degustadores como sinal de aprovação dos pratos. “O gosto do nosso sertão, do interior, com um toquezinho especial do vinho, que acentuou o sabor”, disse o participante Igor depois de provar um carneiro guisado com manga e camadas de cuscuz com queijo.