Mostra Sesc Cariri de Culturas colore a região com arte, tradição e alegria

Diversidade de linguagens artísticas marca a programação da 25º edição da Mostra. Crédito: Ribamar Neto

Oficialmente aberta nesta quinta-feira, 22, a Mostra Sesc Cariri de Culturas iniciou suas atividades na segunda-feira, 19. Até domingo, a programação segue a todo vapor, com atrações no turno da manhã, tarde e noite. No primeiro dia de evento, artistas de todo o País fizeram do Cariri e pontos da região Centro-Sul do Ceará palco para promoção de alegria e encantamento. A criançada de Crato e de Juazeiro do Norte que o diga! O espetáculo "O Senhor dos Sonhos" foi o responsável por divertir as crianças no primeiro dia da Mostra. A peça fala sobre Lucas, um boneco com alma de menino, e sua jornada para se adaptar às regras sociais.

O espetáculo O Senhor dos Sonhos divertiu a criançada nos dois primeiros dias da Mostra. Crédito: Ribamar Neto

"É um espetáculo muito vivo e que a gente tem sempre o maior prazer de fazer, porque ele é diferente toda vez que a gente faz. As crianças reagem de forma diferente e torna ele sempre muito vivo, muito fantástico", avalia Thaís Rossi, integrante da Cia Truks, premiada companhia de teatro de animação de São Paulo. Na peça, Thaís atuou no elenco dando vida aos bonecos. "É um espetáculo que a gente tem o maior carinho de fazer porque a companhia existe há 34 anos e esse foi um dos nossos primeiros espetáculos. A Truks foi muito pioneira com esse espetáculo, que tem várias técnicas de bonecos diferentes", afirma, relatando o alto engajamento do público infantil presente. Além de ser apresentado na manhã de ontem, no Teatro Sesc Adalberto Vamozi (Crato), o espetáculo infantil também divertiu a plateia nesta sexta-feira, no Teatro Sesc Patativa do Assaré (Juazeiro do Norte).

Diversidade

De cortejos tradicionais e espetáculos teatrais a shows musicais que variaram do forró nordestino à música instrumental sul-americana, o evento celebrou a multiplicidade de expressões artísticas e suas diferentes formas de contar histórias e transmitir emoções. Cortejo de abertura da Mostra, pelas ruas de Juazeiro do Norte, reuniu grupos de tradição como reisados, bacamarteiros, caretas e outros. Crédito: Divulgação/Ribamar Neto

No Crato, o cortejo cultural "Maneiro Pau Mestre Chico Caboclo" encantou o público, promovendo um resgate das tradições locais, enquanto em Juazeiro do Norte, o Reisado Discípulos de São Benedito encheu a Praça da Prefeitura com música, dança e devoção, reforçando a importância da cultura popular nordestina.

Já a intervenção urbana "Cabeça de Flores" levou três figuras vestidas com roupas executivas e uma cabeça de flores às ruas da cidade. A proposta do grupo sobralense Du Sol é provocar uma reação dos transeuntes, em uma ação que "desdobra, desbrava e cria diversas significâncias com a rua". Performance "Cabeça de Flores" levou três figuras às ruas do Crato para interagir com a população. Crédito: Divulgação/Anderson Santiago

Diversas apresentações de artes cênicas passaram pelas cidades de Altaneira, Araripe, Aurora, Barro, Crato, Granjeiro, Icó, Jati, Juazeiro do Norte e Nova Olinda. Em artes visuais, a exposição "O Café Que Virou Peixe", do artista plástico Scarabel, de São Paulo, apresentou na galeria do Sesc Crato cápsulas de alumínio no instituo de relacionar hábitos de consumo contemporâneos à preservação do meio ambiente. A galeria do Sesc Crato recebeu a exposição "O Café Que Virou Peixe", do artista plástico Scarabel. Crédito: Divulgação/Ribamar Neto

No teatro, a tarde foi marcada por espetáculos que divertiram crianças e adultos. Em Barro, o espetáculo "Xulé à La Carte" da Trupe Arlequin de Circo Teatro trouxe para o picadeiro uma série de cenas cômicas e interativas que envolveram o público com pantomimas e reprises clássicas da palhaçaria. Já em Jati, "O Circo Só", da Cia Tem Sim Sinhô, misturou números de circo, mágica e música ao vivo, criando uma atmosfera lúdica e repleta de referências à cultura popular. A noite foi embalada por apresentações musicais que celebraram as raízes nordestinas e a música instrumental. Em Nova Olinda, o grupo Os Maneiros apresentou um show de forró tradicional "De Maneiro aos Maneiros", que exaltou o patrimônio cultural do Nordeste, enquanto em Barbalha, o Quartchêto levou ao público uma mistura de ritmos sul-americanos com suas composições instrumentais vibrantes, na Rua do Vídeo (Praça Figueira Sampaio).