Coleção de Marina Bitu, que passou pelo SPFW, é destaque no encerramento Mistura Senac Cariri

Bitu explica que o trabalho é inspirado no Cariri , onde a estilista possui raízes – ela é natural de Fortaleza, mas sua família é de Várzea Alegre. Desde a concepção criativa até a execução das peças junto à estilista, mais de 15 pessoas participaram do processo. No ano passado, a coleção chegou ao São Paulo Fashion Week (SPFW), considerado o maior evento de moda brasileiro, onde Bitu colocou na passarela elementos históricos e culturais da região.

A coleção “O início e o fim” , collab da estilista cearense Marina Bitu com alunos do Senac Ceará, marcou o encerramento do desfile de moda do Mistura Senac Cariri , nesta sexta-feira, 23, na Praça José Ilânio Couto Gondim (La Favorita), em Juazeiro do Norte. O evento, que integra a programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas , trouxe cinco coleções e colocou na passarela cerca de 40 modelos da região.

Marina Bitu também expressou satisfação em ver o desfile no Cariri, especialmente após a coleção ter sido apresentada em desfiles como o SPFW. “ É uma honra conseguir mostrar esse trabalho onde ele nasceu . Ele foi pensado aqui, ele foi executado aqui. Então, nada mais justo do que ele ser apresentado para o público local. Os criadores que fizeram parte poderiam apresentar para suas famílias, para sua rede de contatos”, pontua.

Depois de passar pelo SPFW, as peças inspiradas no Cariri devem chegar às passarelas da Europa . Ao O POVO, Bitu adiantou que o trabalho será apresentado, nos próximos meses, em desfiles nas cidades de Milão, na Itália, e Londres, na Inglaterra. “Eu acho que esse é o nosso principal objetivo com a criação dessas peças: fazer com que esse trabalho seja reconhecido para além das fronteiras do Cariri, do Ceará, do Brasil e chegue no mundo”, acrescenta.

A estilista ainda avaliou a iniciativa do Senac em promover um desfile de moda na região. Para ela, eventos como esse são importantes para impulsionar o consumo de moda, gerar mais empregos e atrair empresários do setor. “É importante porque faz com que as grandes empresas olhem com interesse para abrir grandes indústrias aqui. Uma vez que aqui existe muita criatividade, mas pouca indústria dentro do segmento da moda”, completa a estilista.

Desfiles

Além de “O início e o fim”, outras quatro coleções subiram na passarela do Mistura Senac Cariri: “Alvorecer”, do Senac Sobral; “Tramas do Cariri”, do Senac Juazeiro; “Alquimia”, projeto colaborativo dos finalistas do concurso Jovens Criadores de Moda 2024 e o estilista Ivanildo Nunes; e as peças produzidas pelo Coletivo Arruma, formado por ex-alunos do Senac Ceará.

“Cerca de 40 modelos na passarela, todas praticamente aqui da região do Cariri, de municípios vizinhos. Nós fizemos o casting, a seleção de modelos essa semana, e vocês vão ver que talentos também como modelos nós temos aqui na região”, destaca Daniele Caldas, gestora de produtos de moda do Senac.