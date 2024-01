Fortaleza negocia contratação de Felipe Jonatan, ex-Ceará

Lateral-esquerdo do Santos fez nove jogos em 2023 e não atua desde abril, por conta de uma lesão no joelho. Jogador fez trabalhos físicos nas férias no CT do Vovô

O Fortaleza está negociando a contratação do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, atleta do Santos. O jogador de 25 anos foi revelado pelo Ceará e está na equipe santista desde 2019. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Ademir Quintino e confirmada pelo Esportes O POVO .

Nas últimas semanas, ele voltou a trabalhar nos gramados e deve estar apto para iniciar uma pré-temporada. Além dele, para a posição, o time de Fábio Carille conta com Jorge e Kevyson. O defensor tem contrato com o Peixe até fevereiro de 2025.

O Fortaleza já tinha demonstrado a intenção de contar com Felipe Jonatan para esta temporada, mas as negociações da época não avançaram. No setor, Vojvoda tem como opções Bruno Pacheco e Gonzalo Escobar. Nas últimas semanas, o jogador treinou no CT do Ceará, equipe que o revelou.



Com informações de Lucas Mota