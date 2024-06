Substituto de Mancini no Ceará: Condé, Enderson e Jair Ventura são os mais cotados

O novo comandante, que terá a missão de levar o Ceará de volta à Série A, deve assumir após a partida deste sábado, 28, contra o Ituano, quando a equipe deve ser comandada por Anderson Batatais, auxiliar técnico fixo do Vovô, que segue no cargo. Atualmente, o Ceará ocupa a 11° colocação da competição, estando a exatos quatro pontos do G-4 e do Z-4.

Após demitir o treinador Vagner Mancini do comando técnico na manhã desta quarta-feira, 26, o Ceará começou a buscar um novo técnico no mercado. Conforme apurou o Esportes O POVO , o nome que mais agrada a diretoria é o de Leo Condé, campeão da Série B 2023 com o Vitória. Na sequência, Jair Ventura e Enderson Moreira também figuram entre os cotados.

Possíveis treinadores

Com 73 partidas no comando do Vitória em seu último trabalho, Léo Condé somou 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, registrando 56% de aproveitamento. Na equipe baiana, o técnico passou um ano e três meses, até ser demitido pelo começo ruim na Série A. Agora no radar do Ceará, o treinador é o atual campeão da Série B.

Por sua vez, Jair Ventura levou o Atlético-GO ao inédito tricampeonato goiano em 2024. Contudo, teve um início conturbado na primeira divisão. Atualmente, tem conseguido uma reação considerável, aparecendo fora da zona de rebaixamento. Na temporada anterior, assumiu o Dragão em 11° colocado da Série B e conseguiu conquistar o acesso.

Livre no mercado, Enderson Moreira foi contratado pelo time Sport no dia 18 de novembro de 2022 e permaneceu por 67 partidas. No recorte, foram 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 66,2%.