Júlio Cesar conquista medalha de ouro e bate recorde mundial no atletistimo nas Paralimpíadas

Na manhã desta sexta-feira, Júlio César Agripino conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no atletismo nas Paralimpíadas de Paris e bateu o recorde mundial da prova dos 5.000 m na classe T11 (deficiências visuais). Além do paulista, Yeltsin Jacques também subiu ao pódio e levou o bronze.

Júlio finalizou a prova com o tempo de 14min48s85, que garantiu, além da medalha de ouro, o novo recorde mundial da distância. Enquanto Yeltin conquistou a prata ao terminar em 14min52s61. Já o japonês Kenya Karasawa ficou com a prata, concluindo em 14min51s48.

"Estou muito feliz, é muita emoção ser campeão paralímpico e quebrar o recorde mundial. Mostra a força da periferia, comecei a treinar só tinha um campinho. Mas com muita força e determinação eu consegui vencer, sempre tem altos e baixos na vida, mas agora sou campeão paralímpico. Dedico também essa medalha para o meu avô", afirmou Júlio.