5 atletas brasileiros que já conquistaram ouro nas Paralimpíadas

As Paralimpíadas de Paris 2024 prometem ser um espetáculo de garra e talento, e o Brasil, como sempre, está pronto para competir. Nesta quinta-feira, por exemplo, Gabrielzinho inaugurou o quadro de medalhas do país com um ouro nos 100m costas da classe S2 da natação.

Para continuar com essa boa energia, nada melhor do que recordar as incríveis vitórias dos nossos medalhistas ao longo da história. Por isso, conheça 5 atletas brasileiros que já ganharam ouro nas Paralimpíadas e que elevam nossas expectativas para as próximas conquistas!

1. Ricardo Costa | atletismo

Ricardo Costa de Oliveira, de 42 anos e natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um atleta paralímpico brasileiro que conquistou a medalha de ouro no salto em distância T11 nas Paralimpíadas de Rio 2016. O competidor surpreendeu o mundo com um salto de 6,52 metros, estabelecendo um recorde e garantindo o ouro para o Brasil. Ele começou no atletismo após perder a visão devido a um acidente, e sua determinação e esforço constante o levaram ao topo do pódio.