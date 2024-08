Cearense Eugênio Franco avança na estreia do tiro com arco nas Paralimpíadas

Membro mais velho da delegação, com 64 anos, Eugênio Franco avançou em 11º lugar na classificação, ao fazer 627 pontos

Primeira modalidade a estrear nas Paralimpíadas de Paris, o tiro com arco iniciou bem para os brasileiros. Na manhã dessa quinta-feira, 29, Juliana Cristina e o cearense Eugênio Franco disputaram as classificatórias pela categoria W1 (atletas com deficiências graves) e garantiram vaga nas oitavas de final.



Membro mais velho da delegação, com 64 anos, Eugênio Franco avançou em 11º lugar na classificação, ao fazer 627 pontos. Nas oitavas de final, o beberibense enfrentará o norte-americano Jason Tabansky. A disputa das oitavas de final masculina acontece neste domingo, 1º, a partir das 5 horas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Juliana Cristina da Silva também se classificou em 11º lugar atingindo sua melhor marca pessoal, com 503 pontos. Na próxima fase, Juliana disputará contra a britânica Victoria Kingstone. A disputa feminina acontece no sábado, 31, às 4h30min.