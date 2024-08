Atleta vitima de Chernobyl está nas Paralimpíadas; saiba quem é

A história inspiradora de Oksana Masters, multicampeã paralímpica, destaca superação e conquistas no remo, paraciclismo, esqui cross-country e parabiatlo

Nascida na Ucrânia logo após o acidente nuclear de Chernobyl, Oksana nasceu com múltiplas deficiências congênitas que afetavam quase todo o seu corpo, incluindo hemimelia tibial .

Além de suas conquistas nos Jogos de Verão em duas modalidades diferentes - remo paralímpico e paraciclismo -, ela coleciona conquistas nos Jogos de Inverno no esqui cross-country e no parabiatlo.

Pouco depois de seu nascimento, seus pais biológicos a abandonaram , deixando-a à mercê de orfanatos, onde ela suportou várias ocorrências de agressão sexual até os sete anos de idade, de acordo com o The Guardian.

Vivendo em um novo país, ela foi aprendendo a nova língua e, com o apoio da mãe, superou diversos problemas, como as cirurgias que levaram à amputação de suas pernas.

Não se sabe se a mãe morava na região do desastre ou se ingeriu produtos contaminados, mas Oksana passou por várias instituições até ser adotada por uma professora estadunidense aos 7 anos.

"(Por meio do remo) consegui aprender meus pontos fortes e realmente apreciar o que meu corpo podia fazer, em vez de focar no que estava faltando", disse ela à Sports Illustrated em 2020.

Oksana se adaptou bem às suas pernas protéticas. Pouco antes de perder a perna direita, ela descobriu o esporte do remo adaptativo.

Oksana, em sua aparição nos Jogos Paralímpicos, conquistou uma medalha de bronze ao lado de Augusto Perez em Londres 2012. No entanto, uma lesão nas costas encurtou sua carreira no para-remo, deixando-a sem um esporte para competir, muito menos dominar.

Previsivelmente, ela concentrou sua atenção em treinamento extensivo e técnica para esses esportes 'desconhecidos', resultando em realizações impressionantes, considerando que ela teve que mudar de esporte tão cedo em sua carreira.

Ela detém o recorde de mais medalhas nas Paralimpíadas de Inverno, com 14.

No Rio 2016, ela estreou novamente em uma competição nos Jogos de Verão, dessa vez no ciclismo, e ficou a poucos segundos de conseguir uma medalha de bronze.

Para encerrar seu quadro de conquistas, ela ostentou duas medalhas de ouro no paraciclismo feminino nos Jogos de Tóquio 2020, além do ouro que ganhou no Campeonato Mundial de Estrada de Glasgow 2023.