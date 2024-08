Paralimpíadas: Jackie Chan leva tocha e abre cerimônia de taekwondo

O artista, popularizado por seus filmes hollywoodianos de ação, marcou sua presença no primeiro dia de lutas, que contou com apenas uma brasileira na estreia: Maria Eduarda Stumpf.

Após ser escolhido como um dos nomes a carregar a tocha paralímpica na abertura dos Jogos, o ator Jackie Chan participou de outra cerimônia nesta quinta-feira, 29. O convite estava relacionado com a modalidade de taekwondo.

Paralimpíadas: perfil paralímpico agradece presença de Jackie Chan

No perfil oficial da edição de Paris 2024, a cidade-sede agradeceu a presença do ator de origem chinesa. “O mestre está em Paris! Jackie Chan lançou oficialmente os eventos de Para Taekwondo no Grand Palais esta manhã”, diz.

O taekwondo estreou como modalidade nos Jogos Paralímpicos apenas em Tóquio 2020. De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o esporte é disputado entre dois atletas, um vestindo colete azul, outro vermelho.