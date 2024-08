Cátia Oliveira e Joyce Oliveira conquistam o bronze no tênis de mesa paralímpico

Nos Jogos Paralímpicos, o tênis de mesa não tem disputa pelo terceiro lugar. Com isso, Catia Oliveira e Joyce Quinzote conquistaram a primeira medalha do Brasil na modalidade em Paris, ficando com o bronze.

Catia Oliveira e Joyce Quinzote perderam para as sul-coreanas Su Yeon Seo e Jiyu Yoon na semifinal do tênis de mesa na classe WD5, nesta sexta-feira, 30, e ficaram com o medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris 2024. As brasileiras foram derrotas por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/9 e 13/11.

Apesar do domínio da dupla da Coreia do Sul no primeiro set, fechando em 11 a 6, a partida foi muito equilibrada nas parciais seguintes, com as brasileiras assumindo a liderança, mas levando a virada no segundo (11 a 9) e terceiro sets (13 a 11). Inclusive, as sul-coreanas salvaram três set points no set decisivo, antes de garantir a vitória.