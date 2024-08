Capacitismo: o que é, tipos e como evitar nas Paralimpíadas 2024

Geralmente, o capacitismo se apresenta em forma de falas e expressões que têm como objetivo inferiorizar pessoas com deficiência , seja física ou mental.

Com a chegada das Paralimpíadas , é importante identificar de que formas o capacitismo se apresenta na sociedade para saber como evitá-lo.

Caracterizado pela crença de que alguém é incapaz apenas por ter algum tipo de deficiência, o capacitismo é uma das formas de discriminação mais recorrentes contra Pessoas com Deficiência (PcDs).

Algumas expressões para tirar do vocabulário, são:

Assim, reconhecer o preconceito presente nessas expressões e removê-las do vocabulário é uma forma de combater essa forma de discriminação.

Termo usado para descrever o tipo de capacitismo que se refere a pessoas com deficiência como pessoas doentes.

De acordo com o Guia Anti Capacitista, de Ivan Baron, escritor nordestino, existem 3 tipos de capacitismo:

Capacitismo Institucional

É caracterizado pela falta de acessibilidade nos lugares, além de se referir às organizações que contratam apenas a cota de pessoas com deficiência definida pela lei e não as trata com equidade em relação aos colaboradores sem deficiência.

Capacitismo nas Paralimpíadas: Lei Brasileira de Inclusão (LBI)

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto da Pessoa Com Deficiência tem como objetivo garantir igualdade de condições para as pessoas com deficiência para exercerem seus direitos e liberdades em qualquer ambiente, seja ele institucional ou não.

Ainda, de acordo com a LBI em seu art. 4, “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.”