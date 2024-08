Ataxia de Friedreich: o que é condição de ex-chiquitita nas Paralimpíadas

A atleta Giovanna Boscolo, que participou de novela no SBT, é a representante brasileira nas Paralimpíadas e foi diagnosticada com ataxia de Friedreich

Boscolo, diagnosticada com a doença neurodegenerativa desde a adolescência, passou a praticar os arremessos de club e de peso — modalidade ligada ao atletismo — em 2023, mas já garantiu espaço na competição.

“Isso acontece devido a uma alteração genética autossômica recessiva, ou seja, o paciente herdou de seus pais duas cópias defeituosas do gene que possibilita a produção da frataxina”, completa.

A médica geneticista Denise Carvalho explica ao O POVO que, com o passar do tempo, os neurônios do paciente vão se deteriorando “devido à atividade deficiente de uma proteína importante para o funcionamento das células nervosas e musculares, chamada de frataxina”.

No caso da Ataxia de Friedreich, considera Carvalho, “uma sequência específica de pares de bases (os componentes do DNA) se repete mais vezes que o normal, impedindo a produção adequada da frataxina”.

Ataxia de Friedreich: sintomas e diagnóstico da doença da ex-chiquitita

Os primeiros sinais da Ataxia de Friedreich no indivíduo geralmente aparecem como sintomas neurológicos. O efeito pode se apresentar com a perda de coordenação nos movimentos, dificultando tarefas simples, como caminhar ou pegar objetos; dificuldade na fala e perda de sensibilidade em algumas partes do corpo (mãos e pés).

À medida que a doença progride, “andar se torna cada vez mais complicado”, o que pode aumentar o risco de quedas do paciente. “Inclusive, os músculos do paciente enfraquecem ao longo do tempo, o que pode levar à necessidade de usar uma cadeira de rodas para se locomover”, explica a médica.