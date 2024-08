Eugênio Franco nas Paralimpíadas: cearense é o atleta mais velho dos Jogos

O tiro com arco apareceu na vida de Eugênio apenas como uma recreação de inverno para os estudantes de uma universidade em Portugal, na Europa. Ele achou a prática interessante e resolveu experimentar. Nessa época, em 2011, o atleta estava desenvolvendo um estágio de pós-doutorado e, quando voltou para o Brasil, buscou encontrar outros praticantes do esporte no Ceará.

O cearense Eugênio Franco, 64 anos de idade, natural de Beberibe, no estado do Ceará, é o atleta mais experiente da delegação brasileira que irá participar dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Para ele, só a experiência faz um homem realizado e sábio. E isso é o que irá servir de contribuição para a sociedade.

Eugênio foi submetido ainda a cirurgias das duas mãos para remover os ossos do trapézio devido à deformação grave nas articulações dos polegares, com subsequente perda da função.

Eugênio Franco nas Paralimpíadas: "A idade não determina a nossa capacidade"

Com 64 anos de vida, Eugênio Franco conta que as diferenças entre um homem de 30 e 60 anos é que o segundo não tem mais a mesma força e mobilidade do primeiro. No entanto, a capacidade de raciocínio de outras habilidades mentais ficam muito mais aguçadas com o avançar da idade.

“Só a experiência faz um homem realizado e sábio. Existem muitos jovens e homens de meia idade sem conhecimento, vivência, experiência, coragem e determinação. Qual dos dois pode contribuir mais com a sociedade e com a formação dos jovens? A idade não determina a nossa capacidade de manter uma mente ativa, atualizada e jovem”, explicou em entrevista ao O POVO.

Ele também fala sobre a humildade que aprendeu a ter nos momentos de vitória e a aceitação nos momentos que é superado. Para ele, essa força vem da serenidade e paciência que encontra na fé.