Jogos das Paralímpiadas: como assistir ao vivo e onde vai passar

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 terão cerimônia de abertura no dia 28 de agosto e um calendário de jogos que vão até o dia 8 de setembro de 2024. Com mais de 20 modalidades esportivas e 4.400 atletas, as disputas, que vão acontecer dentro do período de 12 dias, também serão transmitidas ao vivo em algumas plataformas no Brasil.

Paralimpíadas de Paris: CONFIRA quais países participam dos Jogos



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O maior objetivo da criação dessa modalidade olímpica voltada às pessoas com deficiência, segundo o site oficial dos Jogos Paralímpicos de Paris, é proporcionar uma plataforma de competição de alto nível para atletas com deficiência, promovendo a inclusão, a igualdade e a valorização das habilidades esportivas desses atletas.