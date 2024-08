Nadadora olímpica ganha ouro histórico e dedica medalha a cão falecido

Curiosamente, o cachorro acabou se chamando " Rio " por conta da cidade onde foi adotado. Semanas antes do oitavo aniversário de Rio, em junho, ele desenvolveu complicações de saúde que exigiram cirurgia. Embora a operação parecesse ter ido bem, Rio faleceu logo depois.

A nadadora adotou seu cachorro em 2016, após ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

“Ele precisava de uma pequena operação nos pulmões, então fiz isso com a esperança de que pudéssemos viver na Holanda depois das Olimpíadas juntos, na minha casa com um jardim. Ele teve complicações depois da cirurgia e morreu", relatou Sharon com muita tristeza em seu Instagram.

Nadadora homenageia cachorro nas Olimpíadas: tatuagem e apoio dos fãs

Após vencer o evento, Rouwendaal saiu da água antes de apontar e beijar a tatuagem de seu cachorro em seu pulso. Uma página dedicada a cães chamada WeRateDogs compartilhou um clipe da celebração e sua entrevista no Instagram.