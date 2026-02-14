Quem é Lucas Pinheiro Braathen, primeiro ouro do Brasil

Lucas Pinheiro Braathen levou o ouro no esqui alpino e conquistou primeira medalha do Brasil em uma Olimpíada de Inverno / Crédito: Joe Klamar / AFP

O Brasil ganhou, na manhã deste sábado, 14, seu primeiro ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. Lucas Pinheiro Braathen venceu a disputa de esqui alpino na modalidade de slalom gigante, trazendo a primeira medalha do País — e da América Latina — na competição. Quem é Lucas Pinheiro Braathen, primeiro medalhista do Brasil em uma Olimpíada de inverno? Lucas Pinheiro Braathen nasceu em Oslo, na Noruega, em 2000. O pai de Lucas é norueguês, e a mãe, brasileira. A família materna de Lucas é de Campinas (SP), e o jovem é fã do jogador Ronaldinho Gaúcho. Durante a infância, ele morou por algum tempo no Brasil, onde chegou a jogar futebol.

Voltando para a Noruega, o frio intenso do país limitava as possibilidades de praticar o esporte. Para manter as atividades físicas, Lucas foi apresentado, pelo pai, ao esqui alpino. Ele praticou o esporte pela primeira vez aos nove anos, e, aos 18, ganhou sua primeira medalha em uma competição nacional.