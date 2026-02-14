Quem é Lucas Pinheiro Braathen, primeiro ouro do Brasil

Jogos de Inverno: Quem é Lucas Pinheiro Braathen, primeiro ouro do BrasilNascido na Noruega, mas com família brasileira, Lucas Pinheiro Braathen passou a competir pelo Brasil após desentendimentos com federação do país europeu
O Brasil ganhou, na manhã deste sábado, 14, seu primeiro ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. Lucas Pinheiro Braathen venceu a disputa de esqui alpino na modalidade de slalom gigante, trazendo a primeira medalha do País — e da América Latina — na competição.
Quem é Lucas Pinheiro Braathen, primeiro medalhista do Brasil em uma Olimpíada de inverno?
Lucas Pinheiro Braathen nasceu em Oslo, na Noruega, em 2000. O pai de Lucas é norueguês, e a mãe, brasileira. A família materna de Lucas é de Campinas (SP), e o jovem é fã do jogador Ronaldinho Gaúcho. Durante a infância, ele morou por algum tempo no Brasil, onde chegou a jogar futebol.
Voltando para a Noruega, o frio intenso do país limitava as possibilidades de praticar o esporte. Para manter as atividades físicas, Lucas foi apresentado, pelo pai, ao esqui alpino. Ele praticou o esporte pela primeira vez aos nove anos, e, aos 18, ganhou sua primeira medalha em uma competição nacional.
Lucas Pinheiro Braathen, ouro do Brasil no esqui alpino, chegou a competir pela Noruega
Conforme a carreira esportiva avançava, Lucas passou a competir internacionalmente pela seleção norueguesa. Ele disputou a Copa do Mundo de esqui, que ocorre anualmente, entre 2019 e 2023, além dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 e do Campeonato Mundial de 2023.
No fim de 2023, Lucas anunciou que estava se aposentando do esporte, com apenas 23 anos. A decisão ocorreu devido a discordâncias com a Associação Norueguesa de Esqui sobre questões de publicidade.
Há anos, Lucas era patrocinado por uma marca de bebidas energéticas, mas a entidade exigia que os apoios fossem coletivos, sendo válidos para toda a seleção. Ele também havia demonstrado insatisfação por ser tratado, pela imprensa, como um atleta individualista.
No ano seguinte, no entanto, ele voltou ao esqui, desta vez competindo pelo Brasil. Ele já havia afirmado publicamente, em algumas ocasiões, que gostaria de representar o País. Como Lucas tem mãe brasileira, ele é considerado cidadão brasileiro nato, mesmo tendo nascido no exterior.
Primeiro medalhista do Brasil foi porta-bandeira nas Olimpíadas de Inverno e disputará outra modalidade
Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, Lucas foi o porta-bandeira da delegação do Brasil. Ao todo, 14 atletas representam o País na competição.
Lucas Pinheiro Braathen ainda deve representar o Brasil em mais uma disputa nos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano. Na segunda-feira, 16, ele participa do esqui alpino novamente, desta vez na categoria de slalom regular. Lucas também é um dos favoritos ao pódio nesta modalidade.