Norde Vôlei conquista vaga antecipada nos playoffs da Superliga B

Norde Vôlei conquista vaga antecipada nos playoffs da Superliga BCom a vitória sobre Sesc MS Vôlei AECGV/MS, o Carcará chegou aos 26 pontos conquistados em 10 jogos e igualou a pontuação do líder Montes Claros Vôlei-MG,
Buscando um lugar na elite do vôlei masculino nacional, o Norde Vôlei venceu o Sesc MS Vôlei AECGV/MS, por 3 sets a 0 e se classificou com três rodadas de antecedência para os playoffs da Superliga B. A partida aconteceu na noite dessa quinta-feira, 12, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza.
Com este resultado, o Carcará chegou aos 26 pontos conquistados em 10 jogos e igualou a pontuação do líder Montes Claros Vôlei-MG, ficando na segunda colocação por critérios de desempate. Caso os mineiros percam o duelo para o Brasília Vôlei, fora de casa, por 3 a 0 ou 3 a 1, os cearenses assumem a liderança.
O próximo duelo do Norde Vôlei é justamente contra o rival pela liderança, em partida disputada no dia 21 de fevereiro, às 21h, no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, (MG).
O Jogo:
Mesmo enfrentando o vice-lanterna, o Norde levou a partida com seriedade e entrou em campo com seu melhor sexteto: Rodrigo Ribeiro, Rafa Bairros, Matheus Paulo e Pablo Bertol, Caio da Silva e Bruno Bello. A decisão do técnico Marcelo Negrão se mostrou acertada, uma vez que apesar dos 3 sets a 0, os adversários sul-mato-grossenses fizeram uma partida difícil.
O primeiro set foi de tranquilidade, com os cearenses abrindo boa vantagem logo no início e deixando a contagem segura. Gabriel Galo e o oposto Breno Silva, que ajudaram a fechar o placar em 25 a 17 e garantiram um começo tranquilo ao Norde.
No segundo set, os adversários entraram no jogo e nenhuma das duas equipes conseguiu abrir vantagem. A partida foi decidida somente nos pontos consecutivos, 29 a 27 para o time da casa.
No terceiro periodo, o Sesc MS Vôlei AECGV/MS começou melhor e chegou a abrir dois pontos de vantagem. Buscando mais consistência na recepção e bloqueio, o técnico do Carcará colocou o ponteiro Ygor Ceará no jogo e o atleta correspondeu, com o Norde vencendo a partida de forma apertada por 26 a 24.
Após o duelo, o ponteiro símbolo da virada avaliou a postura da equipe e comemorou o resultado positivo.
"Esperávamos uma partida difícil mesmo. Fomos muito bem no primeiro set, mas no segundo e terceiro eles equilibraram nosso saque e rodagem de bola. Mesmo assim, apesar do equilíbrio, foi um 3 a 0, e temos que comemorar isso. Não podemos da mole, esse jogo mostrou como a Superliga B é bem equilibrada, por isso temos que estar bem e entrar em todos os jogos como entramos no primeiro set", avaliou o ponteiro", afirmou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente