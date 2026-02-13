Norde Vôlei conquista vaga antecipada nos playoffs da Superliga B

A equipe busca o acesso para a Superliga A / Crédito: Stephan Eilert/Norde Vôlei

Buscando um lugar na elite do vôlei masculino nacional, o Norde Vôlei venceu o Sesc MS Vôlei AECGV/MS, por 3 sets a 0 e se classificou com três rodadas de antecedência para os playoffs da Superliga B. A partida aconteceu na noite dessa quinta-feira, 12, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. Com este resultado, o Carcará chegou aos 26 pontos conquistados em 10 jogos e igualou a pontuação do líder Montes Claros Vôlei-MG, ficando na segunda colocação por critérios de desempate. Caso os mineiros percam o duelo para o Brasília Vôlei, fora de casa, por 3 a 0 ou 3 a 1, os cearenses assumem a liderança.

O próximo duelo do Norde Vôlei é justamente contra o rival pela liderança, em partida disputada no dia 21 de fevereiro, às 21h, no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, (MG).

No segundo set, os adversários entraram no jogo e nenhuma das duas equipes conseguiu abrir vantagem. A partida foi decidida somente nos pontos consecutivos, 29 a 27 para o time da casa. No terceiro periodo, o Sesc MS Vôlei AECGV/MS começou melhor e chegou a abrir dois pontos de vantagem. Buscando mais consistência na recepção e bloqueio, o técnico do Carcará colocou o ponteiro Ygor Ceará no jogo e o atleta correspondeu, com o Norde vencendo a partida de forma apertada por 26 a 24. Após o duelo, o ponteiro símbolo da virada avaliou a postura da equipe e comemorou o resultado positivo.