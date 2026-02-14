Jogos de Inverno: Lucas Pinheiro Braathen ganha 1º ouro do Brasil

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida da prova de slalom gigante masculino do esqui alpino durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, no Centro de Esqui Stelvio, em Bormio (Valtellina), em 14 de fevereiro de 2026 / Crédito: Dimitar Dilkoff / AFP

Estrela do esqui alpino mundial, o norueguês-brasileiro Lucas Pinheiro Braathen fez história para a América do Sul. Competindo em Bormio, o esquiador terminou a primeira descida em primeiro e foi o último a descer a segunda, deixando o suspense até o fim, quando ficou com o menor tempo e garantiu o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. O brasileiro terminou em 2min25s. A prata foi da estrela suíça Marco Odermatt (2min25s58) e o bronze do também suíço Loic Meillard (2min26s17).

"Foi uma guerra. Eu estava puxando, sempre tentando achar velocidade para descer num ritmo bem rápido. A neve fica completamente diferente entre as descidas. É preciso ajustar, e eu consegui isso, encontrar um equilíbrio", comemorou Braathen.

O que é o esqui alpino? O esqui alpino consiste em descidas em alta velocidade por uma montanha sobre esquis. O slalom gigante tem uma trilha maior, que deve ser seguida em zigzague e sempre entre "bandeirinhas" vermelhas e azuis. É um esporte altamente técnico, em que os esquiadores passam de 60km/h e em que muitas eliminações são registradas. Quem é Lucas Pinheiro Braathen? Lucas Pinheiro Braathen, de 25 anos, nasceu em Oslo, na Noruega, filho de pai norueguês e mãe brasileira. Ele compete pelo Brasil desde 2024, quando voltou de breve "aposentadoria" motivada por brigas por direitos de imagem com a poderosa federação de esqui alpino do país escandinavo.

Nascido em Oslo, capital da Noruega, moldado como atleta na pequena Hokksund, até 2023, Lucas foi vice-campeão mundial júnior e ganhou 12 medalhas (cinco de ouro) em Copas do Mundo pelo país nórdico, que representou ainda nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022. Desde 2024, acumula feitos inéditos para o Brasil, país que decidiu defender. Especialista em duas modalidades técnicas do esqui alpino, o slalom e o slalom gigante, Lucas tem um ouro, sete pratas e dois bronzes em etapas da Copa do Mundo. De lá pra cá, foi o primeiro brasileiro campeão mundial de esporte na neve e virou um dos favoritos tanto no slalom — em que ainda competirá como um dos favoritos na segunda-feira, 16 — quanto no slalom gigante.

Ruptura com a Noruega Mas por que o esquiador, um produto esportivo praticamente 100% norueguês, decidiu competir pelo Brasil? O ponto de partida foi um conflito com a poderosa Federação Norueguesa de Esqui, motivado principalmente por uma questão de direitos de imagem. "Para transmitir minha mensagem e expressar meu verdadeiro propósito, eu precisava de liberdade. Agora eu sinto que a tenho, em cada competição. Tenho essa liberdade que me permite ter um desempenho melhor, com o orgulho e a alegria que este esporte me traz", explicou a atleta em uma entrevista coletiva no início dos Jogos.

Em 2023, seu anúncio de que iria se aposentar surpreendeu a todos. E alguns meses depois ele retornou, agora vestindo as cores verde e amarela do país onde passou parte de sua infância após o divórcio de seus pais, trazendo um toque incomum de calor e ar tropical ao esqui. Fenômeno midiático Além dos bons resultados da temporada, a popularidade de Lucas nos esportes de inverno é muito alta devido ao seu carisma. No circuito de esqui alpino, é comum vê-lo com sua faceta de 'showman', DJ, participando de eventos e desencadeando uma inesperada "Pinheiromania" que traz a ele fãs ilustres.