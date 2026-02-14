Jogos de Inverno: Lucas Pinheiro Braathen ganha 1º ouro do Brasil

Jogos de Inverno: Lucas Pinheiro Braathen vence slalom gigante e conquista 1ª medalha do BrasilEsta é a primeira medalha de um país sul-americano na história dos Jogos de Inverno. Esquiador foi o mais rápido já na primeira descida
Estrela do esqui alpino mundial, o norueguês-brasileiro Lucas Pinheiro Braathen fez história para a América do Sul. Competindo em Bormio, o esquiador terminou a primeira descida em primeiro e foi o último a descer a segunda, deixando o suspense até o fim, quando ficou com o menor tempo e garantiu o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.
O brasileiro terminou em 2min25s. A prata foi da estrela suíça Marco Odermatt (2min25s58) e o bronze do também suíço Loic Meillard (2min26s17).
"Foi uma guerra. Eu estava puxando, sempre tentando achar velocidade para descer num ritmo bem rápido. A neve fica completamente diferente entre as descidas. É preciso ajustar, e eu consegui isso, encontrar um equilíbrio", comemorou Braathen.
O que é o esqui alpino?
O esqui alpino consiste em descidas em alta velocidade por uma montanha sobre esquis. O slalom gigante tem uma trilha maior, que deve ser seguida em zigzague e sempre entre "bandeirinhas" vermelhas e azuis.
É um esporte altamente técnico, em que os esquiadores passam de 60km/h e em que muitas eliminações são registradas.
Quem é Lucas Pinheiro Braathen?
Lucas Pinheiro Braathen, de 25 anos, nasceu em Oslo, na Noruega, filho de pai norueguês e mãe brasileira. Ele compete pelo Brasil desde 2024, quando voltou de breve "aposentadoria" motivada por brigas por direitos de imagem com a poderosa federação de esqui alpino do país escandinavo.
Nascido em Oslo, capital da Noruega, moldado como atleta na pequena Hokksund, até 2023, Lucas foi vice-campeão mundial júnior e ganhou 12 medalhas (cinco de ouro) em Copas do Mundo pelo país nórdico, que representou ainda nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022. Desde 2024, acumula feitos inéditos para o Brasil, país que decidiu defender.
Especialista em duas modalidades técnicas do esqui alpino, o slalom e o slalom gigante, Lucas tem um ouro, sete pratas e dois bronzes em etapas da Copa do Mundo.
De lá pra cá, foi o primeiro brasileiro campeão mundial de esporte na neve e virou um dos favoritos tanto no slalom — em que ainda competirá como um dos favoritos na segunda-feira, 16 — quanto no slalom gigante.
Ruptura com a Noruega
Mas por que o esquiador, um produto esportivo praticamente 100% norueguês, decidiu competir pelo Brasil?
O ponto de partida foi um conflito com a poderosa Federação Norueguesa de Esqui, motivado principalmente por uma questão de direitos de imagem.
"Para transmitir minha mensagem e expressar meu verdadeiro propósito, eu precisava de liberdade. Agora eu sinto que a tenho, em cada competição. Tenho essa liberdade que me permite ter um desempenho melhor, com o orgulho e a alegria que este esporte me traz", explicou a atleta em uma entrevista coletiva no início dos Jogos.
Em 2023, seu anúncio de que iria se aposentar surpreendeu a todos. E alguns meses depois ele retornou, agora vestindo as cores verde e amarela do país onde passou parte de sua infância após o divórcio de seus pais, trazendo um toque incomum de calor e ar tropical ao esqui.
Fenômeno midiático
Além dos bons resultados da temporada, a popularidade de Lucas nos esportes de inverno é muito alta devido ao seu carisma.
No circuito de esqui alpino, é comum vê-lo com sua faceta de 'showman', DJ, participando de eventos e desencadeando uma inesperada "Pinheiromania" que traz a ele fãs ilustres.
O ex-jogador alemão Bastian Schweinsteiger, campeão mundial em 2014 justamente no Brasil, posou recentemente com orgulho com uma camisa autografada por Lucas durante a descida de Kitzbühel (Áustria).
Na publicidade, ele lançou sua própria linha de produtos para cuidados faciais e é o rosto de marcas de luxo como a Moncler, que o vestiu na última sexta-feira na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, com Lucas como o porta-bandeira do Brasil.
A marca também escolheu o brasileiro para uma campanha voltada para os Jogos Olímpicos que agora estampa seu rosto em prédios emblemáticos ao redor do mundo, como um banner gigante na Ópera Garnier, em Paris.
Primeira medalha do Brasil e da América do Sul
"Não importa o esporte que você pratique, se você carregar a bandeira e almejar vitórias, os brasileiros estarão com você", diz o esquiador, que após o divórcio dos pais passou parte da infância em São Paulo.
"Foi justamente no Brasil que meu amor pelo esporte se desenvolveu, com o futebol, algo único, e é por isso também que sou um atleta competitivo em nível mundial", afirma.
A pressão é grande: Lucas pode dar ao Brasil sua primeira medalha na história dos Jogos de Inverno.
Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Esportes na Neve, Anders Petterson, não é só o Brasil que acompanha seu progresso com interesse.
"O Lucas não representa apenas o Brasil, ele representa toda a América do Sul. Não é como no futebol, onde existe uma rivalidade entre Brasil e Argentina", disse Petterson à AFP.
Mas quando estiver se preparando para iniciar sua descida, Lucas só terá uma pessoa em mente: ele mesmo: "Assim que começo a pensar em resultados, estatísticas ou no meu país, eu me perco. Só tenho que esquiar por mim e pela pessoa que eu sou". (Com AFP)