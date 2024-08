De acordo com a revista Variety, o público também poderá esperar apresentações musicais ao vivo e pré-gravadas de artistas como Snoop Dogg, Billie Eilish e Red Hot Chili Peppers.

Na ocasião, o estádio olímpico será transformado em um teatro com mais de 2.800 metros quadrados de palco e a tocha olímpica passará por cerimônia de transferência simbólica à sua próxima edição, em Los Angeles.

As Olimpíadas 2024 se encerrarão neste domingo, 11, com evento dirigido por Thomas Jolly, o responsável pela cerimônia de início dos Jogos e outras cenas inusitadas que causaram polêmica entre os internautas. Confira horário e onde assistir ao vivo aos Jogos Olímpicos.

Encerramento das Olimpíadas 2024: horário e onde assistir ao vivo



A cerimônia de encerramento acontece neste domingo, 11, a partir das 16 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta, pela Globo, no canal por assinatura Sportv e por meio do streaming Globoplay. A CazéTV (YouTube e Twitch) também detém os direitos para o encerramento.

Quando: 11 de agosto (domingo)

11 de agosto (domingo) Horário: 16h00min (horário de Brasília)

16h00min (horário de Brasília) Onde: Globo (TV aberta); Sportv (canal por assinatura); Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube e Twitch)

