Final Brasil x EUA no Futebol: data, horário e onde assistir - Olímpiadas

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e Estados Unidos se enfrentam em jogo válido pela final do futebol feminino nas Olimpíadas de 2024 . A partida será disputada no Estádio Parc des Princes, em Paris (FRA), neste sábado, 10 de agosto (10/08), às 13 horas (horário de Brasília).

Final Brasil x EUA no futebol feminino: última chance de um ouro para Marta

Após vitórias contra as anfitriãs, França, e as atuais campeãs da Copa do Mundo, Espanha, chegou a vez do Brasil decidir o ouro no futebol feminino. As adversárias da seleção brasileira serão os Estados Unidos.

O confronto entre americanas e brasileiras, mais uma vez, decidirá o ouro olímpico. Em oito edições nas quais o futebol feminino esteve presente nos Jogos Olímpicos, por duas vezes a final foi entre essas adversárias - em Atenas 2004 e Pequim 2008.

Porém, o retrospecto está do lado americano, visto que, nas duas decisões, os EUA triunfaram. Mas agora, provavelmente na última partida de Marta com a camisa da seleção, ela, que esteve presente durante as duas pratas, pode se despedir com uma medalha de ouro.