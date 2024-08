Com brilho de Curry, EUA ganham da França e conquistam ouro do basquete nas Olimpíadas

Jogadores da seleção de basquete dos Estados Unidos comemoram medalha de ouro nas Olimpíadas Crédito: Damien MEYER / AFP

Neste sábado, 10, os EUA desbancaram a França por 98 a 87 para garantir a 17ª medalha de ouro olímpica no basquete masculino, a quinta seguida. Victor Wembanyama e cia até contaram com o apoio da torcida, na Arena Bercy, mas não foram capazes de derrotar o time comandado por Lebron James, Kevin Durant e Curry na final das Olimpíadas de Paris. O destaque dos vencedores foi Curry, que anotou 24 pontos e foi fundamental na reta final do confronto, acertando oito de 12 bolas de três. Já pelo lado francês, o jovem Wembanyama fez 26 e terminou com cestinha.

EUA x França: o jogo O primeiro quarto foi equilibrado, mas os EUA foram superiores e terminaram em vantagem de cinco pontos (20 a 15). Já no segundo período, a França melhorou e chegou a ficar à frente no marcador. Os visitantes, contudo, reagiram e terminaram o primeiro tempo com oito pontos de diferença (49 a 41). No terceiro quarto, os franceses tentavam não deixar os rivais se desgarrarem. O objetivo foi alcançado, já que, com 72 a 66 no marcador, a França entrou viva no último quarto. Já na reta final do confronto, os EUA viram a vantagem cair para três pontos.