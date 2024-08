Ana Patrícia e Duda serão porta-bandeiras do Brasil no encerramento das Olimpíadas

Campeãs do vôlei de praia são as escolhidas para representar o País em momento simbólico na cerimônia que encerrará os Jogos Olímpicos de Paris

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, neste sábado, 10, que Duda e Ana Patrícia, medalhista de ouro no vôlei de praia, serão as porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Paris-2024. O evento será realizado neste domingo, 10, no Stade de France.

“Duda e Ana Patrícia representaram com excelência os principais valores olímpicos e nos encheram de orgulho. Quebraram um jejum de ouros para o Brasil no vôlei de praia que perdurava por 28 anos, desde o histórico título de Jackie Silva e Sandra Pires em Atlanta 1996. A bandeira brasileira está em excelentes mãos”, disse o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Este será mais um grande momento para a modalidade, que está marcada na história do Brasil nas Olimpíadas. Sandra Pires, medalhista de ouro em 1996, foi a primeira mulher do país a ser porta-bandeira, nos Jogos Sydney 2000.