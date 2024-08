França bate a Polônia e é bicampeã olímpica no vôlei masculino

Anfitriões ganham com facilidade na grande decisão, por 3 sets a 0, e celebram título da modalidade nos Jogos de Paris com a torcida

A decisão olímpica teve um placar inesperadamente desequilibrado. Com o apoio da torcida, a França dominou as ações e venceu por 3 sets a 0, parciais 25-19, 25-20 e 25-23.

A seleção francesa masculina de vôlei fechou com chave de ouro a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 . A equipe fez a festa da torcida neste sábado, 10, ao bater a Polônia na final e faturar a medalha de ouro pela segunda vez seguida.

O Brasil completou a segunda edição olímpica fora do pódio no vôlei masculino. Depois do quarto lugar em Tóquio, a seleção brasileira foi eliminada em Paris nas quartas de final diante dos Estados Unidos.