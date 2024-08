Sérvia vence Alemanha e garante bronze no basquete masculino em Paris

Eliminada pelos Estados Unidos na semifinal, seleção de Nikola Jokic ganha por 93 a 83 dos alemães e fica com a terceira colocação nas Olimpíadas

A Sérvia é medalha de bronze em Paris. Neste sábado, 10, a equipe do astro da NBA, Nikola Jokic, bateu a Alemanha por 93 a 83, na Arena Bercy, e garantiu o terceiro lugar no pódio do basquete masculino dos Jogos Olímpicos.

O grande destaque da Sérvia, para zero surpresas, foi Jokic. O pivô registrou um triplo-duplo para assegurar a vitória de seu país contra os alemães, que ficaram atrás do placar desde o primeiro quarto.

Os sérvios haviam sido eliminados pelos Estados Unidos na semifinal. A equipe perdeu do "Dream Team" por 95 a 91, em um jogo bastante disputado. Já a Alemanha foi superada pela França na fase anterior, por 73 a 69.