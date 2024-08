Alison dos Santos alfineta francês após bronze em Paris: "Estou no pódio, né?"

Segundo colocado na semifinal, anfitrião Clément Ducos disse que Piu "não está tão em forma como já esteve". Brasileiro ficou no pódio na grande decisão

A provocação do francês aconteceu depois da disputa da semifinal dos 400m com barreiras, na última quarta-feira, 7. De maneira surpreendente, Clément Ducos (47s85) ficou na 2ª colocação na bateria, cruzando a linha de chegada na frente de Piu (47s95), 3º colocado. Os dois garantiram vaga na decisão.

"Ah, não vou responder nada para ele. Eu vi esse comentário, ele falando que o Alison dos Santos está fora de forma, mas estou no pódio, né? É isso que eu tenho para falar. A casa era dele, eu respeito muito, fez bom resultado, com uma boa semi, teve uma boa participação nos Jogos Olímpicos, mas é isso. O esporte é simples, o atletismo é simples, quem passar a linha ali... É isso. É democrático", disse Piu.

Alison dos Santos conquistou a medalha de bronze na final dos 400m com barreiras, na última sexta-feira, 9, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 . Depois da prova, Piu, como é conhecido, rebateu o francês Clément Ducos, que o criticou após ficar na frente do brasileiro na semifinal.

"⁠Não estou surpreso com meu tempo, mas talvez esteja surpreso com o segundo lugar, na frente do Alison dos Santos. Eu acho que o Alison não está tão em forma como já esteve", disse o francês depois da semifinal.

Na final, Alison dos Santos (47s26) ficou na 3ª posição, conquistando sua segunda medalha de bronze nos Jogos Olímpicos (Tóquio 2020). Por outro lado, Ducos (47s76) acabou na 4ª colocação e ficou fora do pódio.