Ouro no vôlei de praia, Ana Patrícia desabafa: "Queriam que desistisse"

Recém empossada como medalhista de ouro do vôlei de praia olímpico , ao lado de Duda, a mineira Ana Patrícia desabafou após a vitória sobre as canadenses Melissa e Brandie, nesta sexta-feira, 9, na Arena Torre Eifel, em Paris.

As brasileiras chegaram a Paris-2024 como favoritas, após liderar o ranking mundial. Após chegar às semifinais sem perder um jogo sequer, ela enfrentaram duas duplas fortes em sequência. Primeiro, elas venceram as australianas Mariafe e Clancy de virada, por 2 a 1 (20-22; 21-15; 15-12). Nesta sexta, outra vitória dura por 2 a 1 (24-22; 12-21; 15-12).

Após o término de Tóquio-2020, ela retomou a parceria com a sergipana Duda, que foi duas vezes eleita a melhor jogadora do mundo.

Ana Patrícia foi duramente criticada em 2021, durante os Jogos Olímpícos de Tóquio, por ter tido uma atuação muito abaixo do esperado nas oitavas de final contra as suíças Hüberli e Betschart , que rendeu a eliminação da dupla formada pela mineira, ao lado da cearense Rebecca Cavalcanti.

Esta é a quarta medalha de ouro do vôlei de praia brasileiro, sendo a segunda do feminino. A primeira foi na estreia olímpica do esporte, com Jaqueline Silva e Sandra Pires, em Atlanta-1996. O Brasil é vice-líder em medalhas na modalidade, com 14 pódios. A única edição de Olimpíada sem medalha brasileira foi Tóquio-2020.