"Essa prata tem gosto de ouro", diz Isaquias Queiroz após final de canoagem C1 1000m

Isaquias também falou sobre a dificuldades que enfrentou no último ano quanto ao estresse e a pressão psicológica, além da ajuda que teve para enfrentar esses problemas. “Eu tava muito sobrecarregado, tanto mentalmente como psicologicamente, muito estresse mental. Eu não conseguia raciocinar direito, eu tava muito mal”, revelou ele.

O multimedalhista brasileiro Isaquias Queiroz comentou sobre a sua última conquista realizada na Olimpíada de Paris , a medalha de prata na final da canoagem C1 1000m. Com o segundo lugar no pódio, Isaquias chegou a sua quinta medalha em Olimpíadas e igualou a quantidade de títulos de Robert Scheidt e Torben Grael.

“Como falei antes, tinha vezes em casa que eu explodia com qualquer coisa com o Sebastian (o seu filho) em um momento de estresse. E eu falei para doutora, ‘não sei o que tá acontecendo’, tem vez que estou descontando no meu filho, que não tem nada a ver”, contou Isaquias.

O atleta também disse que, a partir deste ponto, começou ser medicado para tratar essa questão e que isso o ajudou bastante.