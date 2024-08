Olimpíada: após prova, brasileiro pede namorada em casamento

Almir Junior viveu um momento especial em Paris depois de acabar na 11ª posição no salto triplo; Brasil voltou a final após 16 anos

O brasileiro Almir Junior viveu emoções distintas nesta sexta-feira (09) durante a Olimpíada de Paris. O atleta disputou o salto triplo mas acabou fora do pódio. Porém, a frustração deu lugar a um pedido de casamento em pleno Stade de France.

Antes do momento romântico, o brasileiro executou três tentativas no salto triplo. Na primeira, Almir fez 16.41m. Ele acabou queimando a segunda. Na terceira, registrou 16.28m na terceira. O resultado deixou o atleta na 11ª posição e fora do pódio.

O espanhol Jordan Diaz ficou com o ouro ao atingir a marca de 17.86m. A prata foi para Pedro Pichardo, de Portugal, enquanto o italiano Andy Diaz levou o bronze.

Melhor marca da carreira

Apesar da frustração no momento decisivo, Almir obteve sua melhor marca no salto triplo ao atingir 17,06m na classificatória. Além disso, o Brasil voltou a ter um representante na final da Olimpíada após 16 anos. A última vez havia acontecido em Pequim 2008, quando Jadel Gregorio terminou na 6ª colocação.