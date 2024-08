Olimpíadas caninas? Conheça a competição de surfe para cães

Enquanto os seres humanos competem nas Olimpíadas de Paris, os “melhores amigos do homem” se reúnem em Pacifica, cidade na Califórnia, Estados Unidos, por um motivo parecido: disputar o Campeonato Mundial de Surfe para Cães (World Dog Surfing Competition, em inglês) neste sábado, 3.

A competição inaugural foi idealizada pelo autor do livro "The Dog's Guide to Surfing" e, anos depois, o evento acontece presencialmente em uma área da Baía de São Francisco, onde o conceito de competição de surfe para cães se originou.

Olimpíadas caninas: regras do evento

De acordo com o portal oficial da competição, os cães em cada bateria têm 10 minutos para pegar o máximo de ondas que puderem, enquanto suas performances são pontuadas por um painel de juízes.

Os três competidores com maior pontuação de cada categoria eliminatória recebem o 1º, 2º e 3º lugar naquela categoria de premiação.