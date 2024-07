Conheça o breaking, novidade nas Olimpíadas de Paris 2024

O breaking olímpico terá 32 competidores e fará sua estreia nos dias 9 e 10 de agosto, com as categorias femininas e masculinas. Brasil não terá representantes na modalidade

As competições serão na Praça da Concórdia, nos dias 9 e 10 de agosto, com as categorias femininas e masculinas, respectivamente. Apesar de ser novidade em Paris, o breaking já marcou presença nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, em 2018.

Com objetivo de atrair o público jovem, o breaking foi confirmado para os Jogos Olímpicos ainda em 2020, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), e terá 32 competidores — sendo 16 homens e 16 mulheres. Em sua estreia no evento esportivo, o breaking não terá nenhum representante brasileiro.

Foi misturando movimentos acrobáticos e um estilo único de dança que o breaking nasceu, na década de 1970, nos Estados Unidos, e cresceu nos anos 1990, juntando-se aos DJ’s, grafite e MC’s nas disciplinas originais da cultura do hip-hop. Em 2024, a dança urbana será a grande novidade entre as modalidades das Olimpíadas de Paris.

Experiente e multicampeão na modalidade, o cearense Cleiton Verçosa, também conhecido como B-boy Till, explicou, em entrevista ao O POVO, como funcionam as regras nas batalhas de breaking, podendo ser disputadas em conjunto ou individualmente.

Para o breaking olímpico, o modelo adotado será o individual e os critérios a serem considerados são técnica, vocabulário, execução, musicalidade e originalidade.

“Se você utiliza todos esses critérios, você vai ganhar uma pontuação em cada. Vai ser calculada e aparecer na tela a pontuação. Então, quando a gente sabe desses pré-requisitos de julgamento, eu já vou treinar tudo isso para tentar fazer a maior pontuação possível”, contou o B-boy Till, que já foi campeão nacional de breaking.

Sonho antigo e falta de representante brasileiro nas Olimpíadas

A presença do breaking no evento esportivo foi algo bastante comemorado por Till, que afirma que a adesão do esporte à programação olímpica era um desejo antigo.

“O breaking sempre esteve em cena, desde 1975, e as Olimpíadas vieram para agregar. Era algo que já vinha sendo estudado anteriormente, até mesmo porque nós, B-boys e B-girls, já somos atletas, justamente pela nossa condição física para praticar o breaking, que requer muito movimento e esforço físico”, pontuou o cearense.

Till relembrou que tentou fazer a inscrição para ser parte da seleção brasileira de breaking, mas a falta de recursos adiou o sonho olímpico. Para ele, a falta de investimento nos profissionais do esporte é um dos principais desafios.

“Eu vejo que a ausência de um patrocinador, de um investimento financeiro para a gente, além de nos prejudicar pessoalmente, prejudica a cena aqui em Fortaleza, no Estado do Ceará ou até mesmo do Brasil”, afirmou o B-boy.