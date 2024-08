Maria Clara cai nas quartas de final do taekwondo, mas ainda tem chance de bronze

A oponente da vez, no entanto, se tratava de uma das favoritas à medalha de ouro no taekwondo na Olimpíada de Paris. Mais cedo, a brasileira tinha levado a melhor sobre a australiana Stacey Hymer, pelas oitavas de final da categoria até 57kg.

Como o brasileiro foi derrotado na estreia, ele disputará a repescagem caso Zaid Kareem vá à final do taekwondo. Já em caso de eliminação do jordaniano nas quartas ou na semi, Edival será oficialmente eliminado. A próxima luta de Zaid acontece ainda nesta quinta, às 10h58 (de Brasília).

Edival Pontes, o Netinho, perdeu em sua estreia no taekwondo, nesta quinta-feira, 8, mas ainda não está eliminado dos Jogos Olímpicos de Paris. Ele foi vencido por Zaid Kareem, da Jordânia, por 2 a 1, pelas oitavas de final da categoria até 68kg, mas pode ir para a repescagem.

O jordaniano tomou a iniciativa e conseguiu abrir vantagem de 2 a 0 na metade do primeiro round. Netinho também levou outros chutes no peito e viu o rival marcar 5 a 0.

Já no fim do primeiro assalto, o brasileiro acertou seu primeiro golpe e diminuiu para 5 a 2, mas o jordaniano voltou a atacar e fechou em 9 a 2, abrindo 1 a 0. No segundo round, Zaid acertou a cabeça de Edival e fez 3 a 0, mas Netinho reagiu e também golpeou o adversário na cabeça, empatando por 3 a 3.

O brasileiro acertou a cabeça do jordaniano novamente e venceu o segundo round por 6 a 5, levando o combate para o último assalto. Ele levou dois golpes na cabeça no início do último round e acabou perdendo por 9 a 3.