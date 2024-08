Jogos das Olimpíadas 2024 hoje, 7: horário e onde assistir ao vivo

Com as Olimpíadas Paris 2024 próximas de acabar, confira quais modalidades estão disputando as medalhas hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto (07/08), confira horários e veja onde assisti-las.

Dentre as disputas de hoje, o Brasil vai se apresentar no vôlei de praia às 13h, com a dupla Ana Patrícia e Duda concorrendo às semifinais do feminino.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Tom Cruise fará cena de ação na final das Olimpíadas 2024, diz site