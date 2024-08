Ana Paula vai à semi na canoagem, mas Vagner Souta e Mateus Nunes são eliminados

A semifinal do K1 500m feminino ocorre já neste sábado, dia 10 de agosto, a partir das 5h30 (de Brasília). Ana Paula vai em busca de uma vaga na final, que será disputada no mesmo dia.

Mateus Nunes, por sua vez, disputou as quartas de final do C1 1000m, mesma categoria de Isaquias. O brasileiro fez uma ótima largada, mas perdeu força na segunda metade da prova e ficou no último lugar da bateria, com um tempo de 4:08s50, e não avançou à semi.

A próxima fase do C1 1000m não terá Mateus Nunes, mas contará com o brasileiro Isaquias Queiroz. A prova ocorre nesta sexta-feira, às 6h30. Se o brasileiro passar, disputa a final, que será realizada no mesmo dia, às 8h40.