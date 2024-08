Brasil terá três representantes na final do skate park nas Olimpíadas

O Brasil terá três presentantes na final do skate park masculino, que acontece Às 12h30min desta quarta-feira, 7. Os skatitstas Luigi Cini, Pedro Barros e Augusto Akio são os atletas brasileiros que irão em busca de medalha.

As classificatórias do skate park nos Jogos Olímpicos de Paris aconteceram na manhã desta quarta-feira, 7. Todos eles conseguiram se classificar à final da competição, repetindo o desempenho do país na edição de Tóquio. A decisão acontece ainda nesta quarta, às 12h30min.

