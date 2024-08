Enquanto isso em Paris: Brasil conquista vaga na final do futebol feminino com goleada

O Brasil finalizou a terça-feira, 6, com mais uma medalha garantida nas Olimpíadas de Paris-2024. Com obediência tática e muita raça, o time feminino comandado por Arthur Elias goleou a atual campeã do mundo, Espanha, por 4 a 2, garantindo um lugar na disputa pelo ouro.

A final, somada com gols de Gabi Portilho, Kerolin, Adriana e Paredes (contra), com Paralluelo descontando para as espanholas, será como em Atenas-2004 e Pequim-2008, contra os Estados Unidos. A partida irá ocorrer neste sábado, 10, no Parc des Princes, às 12 horas.

Classificações também foram encaminhadas no dia, com a dupla Isaquias Queiroz e Jacky Godmann na semifinal da canoagem de velocidade categoria C2 500 metros. Eles venceram a bateria com um tempo de 1min38s78.