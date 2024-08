Brasil perde para o Dream Team dos EUA e está eliminado no basquete masculino em Paris-2024

Brasil disputou o basquete masculino contra os Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris-2024. Crédito: Wander Roberto/COB

O Brasil perdeu nesta terça-feira, 6, para os Estados Unidos e está eliminado nas quartas de final do basquete masculino nas Olimpíadas. Em jogo já na fase de mata-mata, a equipe de Aleksandar Petrovic foi derrotada por 87 pontos a 122. Os brasileiros ficaram fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio e retornaram durante a edição de Paris, em 2024. Ouro em Paris, Noah Lyles já disse que times não são campeões mundiais por vencer NBA; ENTENDA

Foram quatro partidas disputadas na atual edição das Olimpíadas, com uma vitória sobre o Japão e derrotas contra França, Alemanha e Estados Unidos, esta última decisiva para a desclassificação do time brasileiro. O grande destaque do Brasil, não só na partida como na competição inteira, foi o ala-pivô Bruno Caboclo. O atleta, que já teve passagens pela NBA, somou 24 pontos ao longo da partida, porém, foi pouco eficaz. Do lado americano, com um domínio desde a primeira etapa, o grande destaque foi Devin Booker, que contribuiu com 18 pontos.

Basquete nas Olimpíadas: Dream Team supera os brasileiros No primeiro quarto de jogo, a equipe americana mostrou por que é a grande favorita na partida e em todo o torneio. LeBron James foi o principal assistente, contribuindo mais para assistências do que para pontos, já que o posto de cestinha ficou com Devin Booker. O quarto terminou em 21 a 33. Se o primeiro quarto já foi sofrido, no segundo o atropelo foi ainda maior. Com um placar de 63 a 36, Joel Embiid foi o destaque da primeira etapa. Bastante criticado por preferir a seleção americana de basquete à francesa, o jogador ouviu diversas vaias ao longo do jogo. No terceiro quarto, a seleção ainda não conseguiu se impor contra os favoritos, mas venceu por 35 a 31, diminuindo a larga vantagem americana conquistada no primeiro tempo. No entanto, no último quarto da competição, a equipe americana venceu novamente, encerrando a participação brasileira na competição.