Brasil é derrotado pela Noruega nas quartas do handebol feminino

Com domínio em ambos os tempos do jogo, a Noruega venceu a equipe brasileira e se classificou para as semifinais do handebol feminino.

O Brasil chegou a ficar 12 minutos sem marcar gols, o que ajudou as norueguesas a ampliarem o placar, que ficou cada vez maior ao longo da partida. A goleira Gabi Moreschi, destaque brasileiro ao longo da competição, salvou alguns ataques, mas não impediu a derrota brasileira.

A classificação do Brasil para a segunda fase ocorreu apenas na última rodada, e a equipe enfrentou a melhor seleção do grupo A, a Noruega. O time norueguês teve domínio completo desde o início do jogo, vencendo por parciais de 16 a 8 e 16 a 7.

No fim da tarde desta terça-feira, 6, a Seleção Brasileira feminina de handebol perdeu para a Noruega por 32 a 15, no Stade Pierre-Mauroy, pelas quartas de final da competição, e está eliminada das Olimpíadas de Paris.

Apelidadas de Leoas, a seleção brasileira de handebol por pouco não conseguiu igualar o melhor resultado da história do país nas Olimpíadas. A melhor participação brasileira no handebol foi um 5º lugar no Rio 2016. Em Paris 2024, a eliminação nas quartas gerou uma 8ª colocação.

Handebol nas olimpíadas: semifinais definidas

Com a classificação da equipe escandinava, agora, nas semifinais, a Noruega enfrentará suas rivais da Dinamarca, enquanto no outro lado da chave, Suécia e França competirão para definir quem serão as finalistas.

Confira as datas das semifinais e as definições de medalhas no handebol feminino.