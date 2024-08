Nadador diz que atletas encontraram vermes em refeições na Vila Olímpica de Paris

“Tóquio, a comida era incrível, o Rio era incrível. Mas dessa vez… não havia opções de proteína suficientes, longas filas, espera de 30 minutos pela comida porque não há sistema de filas. Eu gosto de peixe, e as pessoas estão achando vermes no peixe ", afirmou.

Ao comparar as opções alimentícias fornecidas em Tóquio (2020) e no Rio de Janeiro (2016), o atleta da Grã-Bretanha revelou haver enorme disparidade.

Embora Biles tenha acrescentado que "achou a pizza boa", sua colega de equipe Hezly Rivera não foi tão sutil na avaliação. "Não acho que seja muito boa, pelo menos o que temos no refeitório", opinou. "Eu definitivamente acho que a comida francesa é boa, mas o que temos lá, não acho que seja o melhor, mas dá conta do recado."

"Ok, aqui está a questão, eu não acho que estamos tendo uma culinária francesa adequada na vila como vocês podem estar comendo porque estão fora da vila", disse aos repórteres, de acordo com o The HuffPost. "Para os atletas, é um pouco mais saudável."

No início desta semana, a equipe de ginástica dos EUA foi questionada sobre o menu da Vila Olímpica e a qualidade da comida francesa. Enquanto as outras atletas hesitaram em responder, Simone Biles rapidamente deu sua opinião.

A atleta olímpica haitiana de atletismo Emelia Chatfield também não mediu palavras. Na verdade, ela deu uma classificação de 0/10 e chamou de "nojento", antes de acrescentar que a nota subia para 2/10 em "alguns dias".

Alimentação na Vila Olímpica: falta de carne e narrativa sustentável

Os organizadores, no início dos jogos, afirmaram que trabalham em estreita colaboração com os nutricionistas das equipes, mas Peaty acredita que as promessas climáticas dos Jogos – fazer com que 60% de todas as refeições servidas fossem sem carne e um terço à base de vegetais – tornaram difícil para muitos atletas manterem sua dieta normal.