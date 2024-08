Olimpíadas: Paraguai expulsa nadadora após ida à Disney sem autorização

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Luana Alonso já tinha anunciado aposentadoria da natação

Mesmo acompanhando a delegação paraguaia, Luana Alonso anunciou a sua aposentadoria da natação após ser desclassificada na prova dos 100 metros borboleta, na qual terminou na sexta posição.

Ela fez o anúncio em uma publicação em seu perfil no Instagram no último dia 27 de julho: “Já é oficial! Me aposentei da natação, muito obrigada a todos pelo apoio. Perdão, Paraguai, somente me resta agradecer”, escreveu Alonso.