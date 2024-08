Ana Sátila fecha participação em Paris-2024 com 15 baterias em 10 dias

Foram quatro descidas no K1, em que ela fechou em quarto, outras quatro no C1, na qual ela terminou em quinto, e mais sete no caiaque cross, cuja posição final foi oitavo. A brasileira tem um ouro, uma prata e um bronze em Mundiais e cinco títulos pan-americanos

Em sua quarta participação olímpica, a campeã mundial de Canoagem Slalom Extremo K-1 (caiaque) ficou mais famosa em seu país natal por estar trabalhando praticamente em todos os dias da Olimpíada. A campanha começou ainda em 27 de julho, um dia após a abertura dos Jogos, com a bateria inicial do slalom K-1. Foram duas descidas.

Ana Sátila avançou para as semifinais, realizadas no dia seguinte, 28 de julho. No mesmo dia, as finais, em que terminou em quarta, atrás de Jessica Fox (Austrália), Klaudia Zwolinska (Polônia) e Kimberley Woods (Grã-Bretanha) — a brasileira ficou a 2 segundos da britânica. No 29 de julho, folga, porque no dia seguinte começava o C-1 (canoa).

Chegamos à terça-feira, 30, início da canoagem slalom C-1. Primeiro dia, baterias de classificação, com duas descidas. No dia seguinte, 31, semifinais e finais da modalidade, em que terminou como quinta, a 3 segundos da medalha. Já estamos em oito baterias. E no 1º de agosto, folga.

Dia 2 de agosto, caiaque cross slalom começa com a corrida contra o tempo, em que ela terminou na quinta colocação. No sábado, 3 de agosto, ela competiu com Kimberley Woods (Grã-Bretanha) e Martina Wegman (Países Baixos) e caiu para a repescagem — no mesmo dia. Ela então venceu Lois Betteridge (Canadá) e Corinna Kuhnle (Áustria) para chegar às oitavas de final.