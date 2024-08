Ouro em Paris, Noah Lyles já disse que times não são campeões mundiais por vencer NBA

Noah Lyles venceu a prova dos 100m rasos nestes Jogos Olímpicos de Paris 2024 Crédito: AFP

"Homem mais rápido do mundo" nas Olimpíadas de Paris 2024, o norte-americano já comprou briga com atletas do basquete num passado recente. Noah Lyles, vencedor da disputa dos 100m rasos, produziu uma declaração polêmica ao comentar sobre a liga americana de basquete (NBA). Veja todas as notícias sobre as Olimpíadas de Paris 2024 Para Lyles, é um erro que os times da NBA se denominem "campeões mundiais", já que o campeonato é de nível nacional (ou quase isso, porque a liga também inclui uma equipe canadense). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Campeões mundiais de quê? Dos Estados Unidos? Não me leve a mal, eu amo os EUA, às vezes, mas não somos o mundo", disse à época.

A declaração, ocorrida em meados de 2023, gerou uma troca de farpas com astros da NBA, como Kevin Durant e Devin Booker. Nas redes sociais, o caso viralizou e se comenta que a nova versão do "Dream Team" do basquete masculino se formou após esse caso. Lebron James está no caminho do Brasil no basquete Crédito: Thomas Coex / AFP Em Paris 2024, a seleção de basquete dos Estados Unidos é liderada pelos maiores astros da NBA: LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum, além dos próprios Durant e Booker.

Não é que Lyles ganhou notoriedade com a troca de farpas com as estrelas da NBA, seu desepenho nas pistas já o credenciava como um dos favoritos ao ouro olímpico neste ano. Foi bronze nos 200m em Tóquio 2020 e campeão mundial dos 100m e 200m rasos do Mundial de 2023. Já o "Dream Team" segue arrasando os adversários no toneio olímpico de basquete masculino. Superou a Sérvia, o Sudão do Sul e Porto Rico. EUA vai enfrentar o Brasil nesta terça-feira, 6, às 16h30 Crédito: Sameer Al-Doumy / AFP