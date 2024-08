Rebeca Andrade x Simone Biles: veja quais são os próximos duelos

Já às 9h20min, no último duelo entre Rebeca e Biles, acontece a decisão do solo. Nas Olimpíadas Rio 2016, a americana conquistou medalha de ouro na categoria.

Com a final das barras marcadas para a manhã deste domingo, 4, Rebeca e Simone não participaram da final das barras assimétricas porque são suplentes nos equipamentos.

A primeira medalha conquistada de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de 2024 foi ao lado de Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares na final por equipes, no dia 30 de julho.

Também, na mesma competição, Biles conquistou a primeira medalha dos Jogos, em primeiro lugar com a equipe americana.

Já na última quinta-feira, 1º, Biles e Andrade conquistaram o primeiro e o segundo lugar no individual geral, respectivamente. O cenário também se repetiu na final do salto no último sábado, 3.