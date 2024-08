Mãe se reencontra com Rebeca e fala sobre rivalidade com Simone Biles na ginástica

Dona Rosa está acompanhando a filha, recordista em medalhas pelo Brasil, pela primeira vez durante Jogos Olímpicos em solo internacional Crédito: Jogada 10

Sem credencial, dona Rosa Rodrigues, mãe de Rebeca Andrade acompanhou os feitos da filha nestas Olimpíadas no meio da torcida. O primeiro abraço das duas só saiu neste sábado (03), logo depois da conquista de mais uma medalha de prata por parte da maior campeã olímpica do Brasil – desta vez, no salto. Mas nem mesmo em meio à emoção pelo reencontro, o nome de Simone Biles passou batido. O orgulho da trajetória da filha correu ainda mais forte nas veias de dona Rosa após presenciar o ginásio gritando o nome de Rebeca. "É muita emoção, me sinto honrada em ter sido privilegiada de ter oito filhos maravilhosos e uma medalhista", disse. Esta é a primeira vez que ela acompanha a ginasta em uma edição de Jogos Olímpicos em terras internacionais. Dona Rosa estava sem credencial e optou por não driblar a segurança para ter contato com a filha. O primeiro abraço entre as duas, portanto, só ocorreu neste sábado (03) – dia de mais uma conquista olímpica de Rebeca.

Rivalidade entre Rebeca e Simone A rivalidade entre as duas maiores ginastas da atualidade só existe dentro do ginásio e no calor do momento da competição. Rebeca Andrade e Simone Biles já admitiram algumas vezes que o talento de uma reflete na outra, visto que fazem com que o nível de dedicação seja ainda mais elevado. O discurso das duas, aliás, é corroborado por dona Rosa Rodrigues. “Não desejo nada de ruim porque o que eu não quero para minha filha, eu não quero para a dos outros. Eu aplaudo todas as execuções que ela (Simone) faz, porque ela também é perfeita”, e prosseguiu: “Ela é surreal, ela é maravilhosa mesmo. Me perguntaram sobre a fala dela, mas eu não vi como arrogância o que ela vem falando a respeito da Rebeca. Eu vi como um desconforto natural, porque quem sempre é o melhor e de repente tem alguém encostando, fica naturalmente assustado”, disse em entrevista aos Correios.