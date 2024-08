Rebeca Andrade ganha prata que a leva ao topo do esporte nacional

Ginasta brasileira é agora, ao lado de Robert Scheidt e Torben Grael, a maior medalhista olímpica do País. E ainda tem duas chances de se isolar no recorde ainda em Paris-2024

Quando a americana Simone Biles executou o seu salto "impossível", o Biles II, a Arena Bercy já sabia que o ouro era dela e só esperava a confirmação, que veio com a boa execução do segundo pulo. Só que a brasileira Rebeca Andrade, mais uma vez, mostrou que é bem maior do que o 1,55m que mede. E se tornou ainda maior.

Primeiro, porque teve as duas notas de execução melhores do que Biles, chegando a ter 2,333 a mais do que a americana, que compensou com nota de dificuldade, sobretudo do salto que leva seu nome, com escala de partida em 6,400.