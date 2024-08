Argentina x França: Após confusão em Paris, lutador "desafia" Otamendi

Rivalidade entre franceses e argentinos teve início no ano de 2022 e, após duelo nas Olimpíadas com vitória da França, briga ocorreu após a partida

Lutador francês "desafiou" jogador de futebol argentino após confusão no duelo entre França x Argentina nas Olimpíadas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Fico muito bravo por terem ido ao local onde estavam os nossos familiares para brincarem com a cara deles. Fiquei muito irritado. Podem festejar onde quiserem, brincar com quem quiserem, mas comemorar na cara da nossa família... Havia um francês, nem sei o nome dele, mas se quiser festejar, pode vir onde nós estamos e resolveremos as coisas ali", declarou Otamendi.

Por meio de suas redes sociais, Doumbè, duas vezes campeão de pesos médios no kickboxing, com 75 vitórias, um empate e apenas sete derrotas no currículo, respondeu o argentino: "Otamendi, acho que você precisa de uma conversa em particular", disse.