França vence Argentina e vai disputar medalha nos Jogos Olímpicos

Donos da casa levam a melhor na 'final antecipada' e vão encarar o Egito na semifinal do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris Crédito: Jogada 10

A França vai disputar uma medalha no futebol masculino nos Jogos Olímpicos. Os franceses venceram a Argentina por 1 a 0, nesta sexta-feira (2), em partida válida pelas quartas da competição, em uma verdadeira ‘final antecipada’, uma vez que ambas as seleções eram vistas como favoritas à medalha de ouro em Paris-2024. Mateta, ainda no primeiro tempo, anotou o gol do triunfo da equipe comandada pelo técnico Thierry Henry em Bordeaux. Dessa maneira, a França, país-sede dos Jogos Olímpicos, vai enfrentar o Egito na semifinal e segue em busca da terceira medalha olímpica no futebol masculino, após conquistar um ouro em 1984 e uma prata em 1900. Em caso de vitória diante dos egípcios, os franceses vão disputar a medalha de ouro. Mas, em caso de derrota, os anfitriões ainda poderão terminar a competição com a medalha de bronze. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao mesmo tempo, o Egito, próximo adversário da França, venceu o Paraguai por 5 a 4, nos pênaltis, e confirmou a vaga na semifinal das Olimpíadas.

Por outro lado, a Argentina se despede dos Jogos Olímpicos com um gosto amargo e repleta de polêmicas. O jogo Em um primeiro tempo animado em Bordeaux, a França contou com um gol marcado por Mateta logo no início de jogo para levar a vantagem parcial para o intervalo. Na volta do intervalo, a Argentina manteve a pressão da reta final da primeira etapa e foi ainda mais contundente no setor ofensivo para assegurar o empate. No entanto, o volume de jogo diminuiu na segunda etapa e poucas chances reais de gol foram criadas. Mas, as alterações na seleção francesa surtiram efeito e os donos da casa, por meio do contra-ataque, chegaram a balançar a rede, mas o gol foi anulado por falta no início do lance após revisão do VAR. Além disso, a França ainda acertou o travessão dos argentinos em jogada aérea. Porém, o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.